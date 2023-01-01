Ждать ли мирового кризиса в 2023 году

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Ушедший год окончательно подорвал здоровье мировой экономики, прервал возвращение к нормальной жизни и к прежним темпам роста благосостояния после ковидного кризиса. Начавшийся 2023-й не сулит облегчения, а словом года обещает стать «рецессия», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC.

«Чем ближе 2023 год, тем больше прогнозов о том, что он станет третьим в антирейтинге 21 века. Хуже было только в 2020-м, когда началась пандемия, и в 2009-м, после мирового финансового кризиса», - отметили перед Новым годом экономисты Deutsche Bank.

И в 2009, и в 2020 годах мир погружался в рецессию. Рецессией экономисты называют периоды длиной от полугода, в которые прирост благосостояния, производства и деловой активности в экономике сменяется спадом.

Еще недавно ничего не предвещало подобного развития событий. В первом после пандемии 2021 году экономика выросла на бодрые 6% после ковидного спада на 3%, однако в ушедшем 2022 году рост замедлился примерно до 3%, а в наступившем экономисты ожидают лишь 2,2%.

Пусть вяло, но благосостояние в мире растет, и глобальный ВВП в 2022 году впервые в истории превысил 100 трлн долларов. На развитые страны приходится 57% этой суммы, включая тяжеловесов США (25% мировой экономики) и ЕС (17%). Из развивающихся стран Китай далеко впереди всех с 18%.

По прогнозам, именно Запад примет основной удар кризиса в 2023 году.

«США и Европа резко тормозят, и три четверти экономического роста в 2023 году обеспечат развивающиеся экономики Азии», - рисуют неприглядную для Запада картину наступившего года экономисты клуба богатых стран ОЭСР.

Они заглянули в историю и выяснили, что по меньшей мере в последние полвека развитые экономики погружались в рецессию, только когда резко увеличивались расходы на их главный импорт - энергоносители. Единственным исключением была рецессия 2020 года, вызванная пандемией.

На этот раз все условия созданы. До сих пор спад случался после того, как расходы на свет, топливо и тепло достигали 13% ВВП. В ушедшем 2022-м они превысили 17%.

В итоге именно Европа более других рискует пережить не только техническую рецессию (спад два квартала подряд этой зимой), но и завершить весь 2023 год в минусе, говорят большинство опрошенных газетой FT экономистов.

Фото EPA

США как ведущий мировой производитель нефти и газа в гораздо лучшем положении, чем ЕС, который на 60% зависит от импорта. Правительство и центробанк крупнейшей экономики мира заявляют, что она избежит рецессии. Эксперты же оценивают ее вероятность в 70%, показал декабрьский опрос Bloomberg.

Даже если спад случится, он будет недолгим, полагают экономисты из Oxford Economics. Однако быстро вернуться к прежним темпам роста не получится, как и после прошлого кризиса 2008 года.

Все потому, что эпоха дешевых денег в США и Европе быстро не вернется, а Китаю еще далеко до того, чтобы заменить Запад как главного мирового кредитора, пишут они в прогнозе на 2023 год: «Рецессия будет мягкой, но и последующее восстановление разочарует. Ключевые причины, по которым мировая экономика притормозила в 2022-м, должны рассосаться в 2023 году, однако этого будет недостаточно».

Главная мировая беда - инфляция.

Основная причина - ковид. После полутора лет локдаунов население и бизнес кинулись наверстывать упущенное. Спрос рос рекордными темпами, а предложение товаров и услуг не поспевало, прежде всего потому, что Китай так и не вышел из карантина. Ситуация вокруг Украины добавила проблем, поскольку еще больше подорвала глобализацию и мировую торговлю.

Возник дефицит всего: чипов, автомобилей, дешевой рабочей силы, транспортных услуг. Цены выросли. В деловой прессе «инфляция» была главным словом 2022 года. Для борьбы с нею центробанки повышали ставки рекордными за последние два десятилетия темпами.

«Хорошие новости в том, что инфляция должна теперь быстро снижаться. А плохие - в том, что многим странам для этого придется пережить рецессию», - полагают экономисты британского исследовательского центра CEBR.

Чем плоха рецессия?

Год-другой на воде и хлебе - опасная диета, ее переживут не все, предупреждают экономисты.

Ведь почти два десятилетия кредитные деньги в развитых экономиках практически ничего не стоили. Это позволяло перспективным компаниям агрессивно инвестировать в развитие без оглядки на прибыльность, а бесперспективным - скрывать убытки.

Для первой категории конец эпохи бесплатных кредитов приведет к торможению бурного роста, как уже показали лидеры этого десятилетия - Amazon, Facebook, Apple и другие высокотехнологичные компании. Они режут расходы, сокращают сотрудников и сворачивают проекты.

Для второй категории «зомби-компаний», которых от банкротства до сих пор спасали только доступные кредитные деньги, рецессия может стать последним ударом. Спад экономики лишит их части доходов, а рост кредитных ставок увеличит расходы на обслуживание долга и развитие. Они обанкротятся, их владельцы и работники потеряют доход, а банки - средства вкладчиков, выданные в виде кредитов.

Волна банкротств угрожает кризисом ликвидности и новыми потрясениями на финансовом рынке, как это было в предыдущий кризис в 2008 году.

Тогда рухнули банки, заигравшиеся с некачественной ипотекой. Теперь очередь еще менее понятных нормальным людям организаций и инструментов. Вроде процентных и валютных свопов, которыми страховые компании или пенсионные фонды, среди прочих, страхуют вложения средств клиентов в акции и облигации.

Первый звонок финансового кризиса уже прозвучал, и не один. Рынок криптовалют стремительно усох почти на две трети, акции гигантов масштаба Amazon и Meta подешевели вдвое, а цены на недвижимость впервые за десятилетие не растут, а снижаются.

Может ли быть еще хуже?

Прогнозы умеренной рецессии на Западе и вялого восстановления в мире рискуют оказаться чересчур оптимистичными. Среди главных угроз экономисты называют три.

Во-первых, внезапно открывшийся после почти трехлетнего карантина Китай переживает волну ковида, последствия которой пока не очевидны. Если она спадет к весне, спрос на энергоресурсы со стороны Китая вырастет, и мир ждет новый виток энергетического кризиса и инфляции.

Во-вторых, возможная эскалация ситуации вокруг Украины чревата перебоями с экспортом зерна и подорожанием продовольствия. Вызванная двумя этими причинами вторая волна инфляции помешает центробанкам прекратить повышение ставок кредитов. Это в-третьих.

Подорожание денег ускорит спад экономики и приведет к проблемам финансового сектора, поскольку тем, кто ему должен, будет сложнее выполнять свои обязательства.

С предыдущим кризисом и с пандемией мир боролся в кредит. В итоге страны, бизнес и граждане накопили рекордные 235 триллионов долларов долга, согласно данным МВФ. Или даже больше, если верить расчетам ведущей мировой ассоциации финансовой отрасли Institute of International Finance (IIF).

По ее данным, общий долг - частный и государственный - достиг почти 300 трлн долларов, что на треть больше, чем десять лет назад.

Особенно уязвимы развивающиеся страны, чей долг номинирован в дорожающих долларах США. Рост расходов на рефинансирование и обслуживание этих обязательств может подорвать их восстановление, а значит, подпортить и общемировую картину, поскольку все прогнозы роста на 2023 год основаны на предположении, что Запад будет стагнировать, а развивающиеся рынки - расти ускоренными темпами.

Развитым странам растущие ставки также обещают проблемы. Они чреваты кризисом на рынке жилья. Спрос и цены на недвижимость упадут. Строительный бизнес и банки лишатся прибыли. Увеличение выплат по ипотеке подорвет потребительский спрос - у людей останется меньше денег на все остальное.

Практически все двигатели роста последних десятилетий барахлят.

Одновременно с денежным стимулированием сворачивается и глобализация. По оценкам Всемирной торговой организации (ВТО), в прошлом году рост мировой торговли товарами замедлился до 3,5% с 10% в постковидном 2021-м, а в новом 2023-м вместо ожидавшегося роста на те же 3,5% и вовсе ожидается спад мировой торговли на 1%.

Но есть и оптимистичные сценарии, при которых спада удастся избежать, а большинство проблем - решить.

Один из них предполагает урегулирование ситуации вокруг Украины. Еще ниже шансы на новый технологический прорыв, сравнимый с изобретением интернета, давшего миру десятилетия роста. Пока успехи скромнее.

Ковид дал толчок удаленной работе и цифровизации документооборота в морской торговле, а газовый кризис подстегнул энергосбережение. Но настоящие прорывы впереди.

Искусственный интеллект и квантовые компьютеры способны в разы увеличить производительность труда, а новая энергетика, включая термоядерный синтез, обещает новые рабочие места, возобновляемую энергию и снижение издержек для людей, бизнеса и планеты. Но вряд ли это дело 2023 года.

Без надежды на чудо властям остается бороться с кризисом давно проверенным способом - не делать глупостей, советует главный экономист ОЭСР Альваро Перейра.

«Все в наших руках, - прокомментировал он мрачный прогноз ОЭСР на 2023 год. - Если проводить разумную политику, шансы на успех определенно вырастут».



