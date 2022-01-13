Жаслан Мадиев освобожден от должности заместителя Председателя Агентства по стратегическому планированию и реформам РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Распоряжением Главы государства Мадиев Жаслан Хасенович освобожден от должности заместителя Председателя Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Распоряжением Главы государства Мадиев Жаслан Хасенович освобожден от должности заместителя Председателя Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан.

Жаслан Хасенович Мадиев родился 13 июня 1983 года в г. Алматы.

Окончил Казахский Национальный университет им. Аль-Фараби по специальности «Мировая экономика и международные финансы». Также проходил обучение в Колумбийском университете, Массачусетском технологическом институте (MIT).

Жаслан Мадиев начал трудовую деятельность в АО «Альянс Банк» в 2004 году. В 2007 году работал в Департаменте ценных бумаг и торговли облигациями Инвестиционного Банка «Morgan Stanley» в Лондоне. В разное время занимал должности в АО «Фонд устойчивого развития «Казына», АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына», АО «Kazyna Capital Management», НПФ «Улар-Умит», АО «Банк Развития Казахстана», АО «Национальная Инвестиционная Корпорация», АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро».

Работал в Центре стратегических разработок и анализа Администрации Президента Республики Казахстан, заместителем Директора по монетарным операциям и управлению активами Национального Банка Республики Казахстан.

Занимал должности советника Премьер-министра РК, заместителя Председателя по Экономике и Финансам АО «НК «Қазақстан темір жолы», вице-министра национальной экономики Республики Казахстан.

С октября 2020 года распоряжением Главы государства назначен заместителем председателя Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан.



Фото: Twitter @Kazakh_Invest

