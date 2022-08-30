Жару и усиление ветра прогнозируют синоптики в Казахстане 30 августа

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Погоду Казахстана по-прежнему будет определять обширный антициклон, с которым ожидается малооблачная и сухая погода. Об этом передает МИА «Казинформ»

По информации РГП «Казгидромет», лишь на северо-западе, в горных районах юго-востока РК с прохождением атмосферных фронтов пройдут дожди с грозами. Местами по республике ожидается усиление ветра.

На большей части Кызылординской, Туркестанской, на западе, юге Атырауской, на юге, севере, востоке Западно-Казахстанской, на юге Абайской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на большей части Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской областей сохраняется сильная жара.

В Нур-Султане - малооблачно, без осадков. Ветер юго-западный, западный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 10-12, днем 27-29 тепла.

В Алматы - переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 14-16, днем 28-30 тепла.

В Шымкенте -переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 15-17, днем 28-30 тепла.



