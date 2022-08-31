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    Жаркая погода сохранится на большей части Казахстана 31 августа

    31 Августа 2022 00:36

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Погоду Казахстана по-прежнему будет определять обширный антициклон, с которым ожидается малооблачная и сухая погода. Об этом передает МИА «Казинформ».

    По информации РГП «Казгидромет», лишь на северо-западе, в горных районах юго-востока РК с прохождением атмосферных фронтов пройдут дожди с грозами. Местами по республике ожидается усиление ветра.

    На большей части Кызылординской, Туркестанской, Актюбинской, на западе, юге Атырауской, на юге, севере, востоке Западно-Казахстанской, на юге Абайской, Костанайской областей ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

    Днем на большей части Атырауской, Западно-Казахстанской, Мангистауской, Актюбинской, Костанайской, Улытауской, Кызылординской областей сохраняется сильная жара.
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