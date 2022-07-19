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    Жаркая погода без осадков ожидается 19 июля в Казахстане

    19 Июля 2022, 00:01

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Отрог антициклона обусловит погоду преимущественно без осадков на большей части РК. Лишь на западе и востоке стране под влиянием атмосферных фронтальных разделов сохранятся дожди с грозами, усилением ветра, на севере ночью и утром – туман, на юге, юго-западе – пыльная буря. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Казгидромет.

    На большей части Туркестанской, Кызылординской, Жамбылской, на юге Атырауской, Мангистауской ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

    Днем на большей части Туркестанской, Атырауской, Улытауской, Кызылординской, Жамбылской, Актюбинской областей ожидается сильная жара.

    Днем на большей части Мангистауской, на юге Актюбинской, Улытауской областей ожидается очень сильная жара.

    В городе Нур-Султане - переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер восточных направлений 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 13-15, днем 28-30 тепла.

    В городе Алматы - переменная облачность, без осадков. Ветер 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 19-21, днем 30-32 тепла.

    В городе Шымкенте - небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 20-22, днем 36-38 тепла.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

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