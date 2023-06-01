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    Жаркая погода без осадков ожидается 1 июня в Казахстане

    1 Июня 2023, 01:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Под влиянием отрога антициклона на большей части РК ожидается погода без осадков. Лишь на западе, северо-западе Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидаются дожди с грозами. По республике сохраняются усиление ветра, на западе, юге – пыльная буря, передает МИА «Казинформ».

    По информации РГП «Казгидромет», на большей части Актюбинской, Костанайской областей ожидается сильная жара, на юге, юго-западе - очень сильная жара. На большей части Акмолинской, Атырауской, Северо-Казахстанской, Улытауской областей ожидается сильная жара.

    На большей части Акмолинской, Северо-Казахстанской, Туркестанской, на севере, в центре Мангистауской областей - высокая пожарная опасность.

    На большей части Кызылординской, на востоке Атырауской, Карагандинской, на востоке, в центре Павлодарской, на севере Абайской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

    На большей части Жамбылской области - высокая пожарная опасность, на северо-востоке области - чрезвычайная пожарная опасность. На большей части Костанайской области ожидается высокая пожарная опасность, на юге области - чрезвычайная пожарная опасность. На большей части Актюбинской области ожидается высокая пожарная опасность, на юго-западе области - чрезвычайная пожарная опасность.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

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