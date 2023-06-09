Жара пришла в Жамбылскую область

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Усиление ветра и сильную жару прогнозируют синоптики на территории Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По сообщениям «Службы спасения» департамента по чрезвычайным ситуациям Жамбылской области, в ближайшие дни жамбылцев ожидают усиление ветра с порывами до 23 метров в секунду и сильная жара +42 градусов.

В этом году в регионе наблюдалась ранняя и дождливая весна. А наступление жаркого периода в первой декаде июня, по данным РГП «Казгидромет», в сравнении с предыдущими годами, произошло гораздо раньше обычного.

Жамбылскую область накрыл горячий южный циклон. Накануне в регионе фиксировалось небольшое снижение температуры воздуха до +22 +25 градусов.

В департаменте по чрезвычайным ситуациям напомнили о необходимости соблюдать определенные правила, чтобы избежать последствий жаркого периода – выходя из дома, брать с собой запас воды, избегать дальних поездок за пределы населенных пунктов, в домах чаще проводить влажную уборку.

Метеорологические наблюдения в Жамбылской области проводятся на более чем 20-ти метеостанциях. Ежедневно ведется анализ воздушного и водного бассейна региона. Специалисты следят за состоянием воздуха, температурой, загрязненностью, а также за состоянием воды в водоемах. Аэрокосмические снимки, синоптические карты позволяют прогнозировать наступление циклонов и антициклонов, предсказывать характер погоды.