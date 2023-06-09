Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Жамбылская область

    Жара пришла в Жамбылскую область

    9 Июня 2023, 09:44

    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Усиление ветра и сильную жару прогнозируют синоптики на территории Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По сообщениям «Службы спасения» департамента по чрезвычайным ситуациям Жамбылской области, в ближайшие дни жамбылцев ожидают усиление ветра с порывами до 23 метров в секунду и сильная жара +42 градусов.

    В этом году в регионе наблюдалась ранняя и дождливая весна. А наступление жаркого периода в первой декаде июня, по данным РГП «Казгидромет», в сравнении с предыдущими годами, произошло гораздо раньше обычного.

    Жамбылскую область накрыл горячий южный циклон. Накануне в регионе фиксировалось небольшое снижение температуры воздуха до +22 +25 градусов.

    В департаменте по чрезвычайным ситуациям напомнили о необходимости соблюдать определенные правила, чтобы избежать последствий жаркого периода – выходя из дома, брать с собой запас воды, избегать дальних поездок за пределы населенных пунктов, в домах чаще проводить влажную уборку.

    Метеорологические наблюдения в Жамбылской области проводятся на более чем 20-ти метеостанциях. Ежедневно ведется анализ воздушного и водного бассейна региона. Специалисты следят за состоянием воздуха, температурой, загрязненностью, а также за состоянием воды в водоемах. Аэрокосмические снимки, синоптические карты позволяют прогнозировать наступление циклонов и антициклонов, предсказывать характер погоды.

    Автор:

    Галина Скрипник

    Жамбылская область Погода
    Новости по теме
    Новости по теме
    Благоприятные метеоусловия прогнозируют синоптики во всех городах РК
    166 человек стали жертвами аномальной жары в Индии
    Дожди и высокая пожарная опасность ожидаются в Казахстане
    Грозы, град и бурю прогнозируют 20-22 июня в Казахстане
    Популярное
    1 Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
    2 Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
    3 Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
    4 Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
    5 Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной