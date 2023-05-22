Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 448.31 eur/kzt 484.22

    rub/kzt 5.62 cny/kzt 64.03
Прогноз погоды
Астана+20+22℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Северо-Казахстанская область

    Жара и проливные дожди ожидаются летом в СКО

    22 Мая 2023, 11:17

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Нынешнее лето в Северо-Казахстанской области, по прогнозам синоптиков, ожидается в пределах климатической нормы, но с перепадами температур, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Согласно консультативному прогнозу филиала РГП «Казгидромет», с прохождением фронтальных разделов и поступлением порций холода из районов северных морей ожидается колебание температуры воздуха днем от плюс 30-37 градусов до 10-20 тепла. Жаркие дни будут сменяться прохладными с проливными дождями, грозами и шквалистым ветром.

    В июне на большей части области с преобладающим влиянием высокого давления ожидается температурный фон воздуха около климатической нормы - 18-19,5 тепла. В отдельные дни прогнозируется кратковременное понижение температуры воздуха ночью до 3-8, днем - до 16-18 градусов. С выносом теплых воздушных масс вслед за похолоданием температура днем повысится до 25-35 тепла. Ожидаются преимущественно кратковременные дожди с грозами, порывистый ветер до 15-20 метров в секунду, пыльные бури. Количество осадков за месяц - около нормы.

    В июле средняя температура воздуха по области составит 18-21 тепла. Наряду с жаркой погодой - до 37 градусов – синоптики не исключают похолодания, связанного с прохождением холодных фронтов. В этот период температура воздуха в ночные часы будет опускаться до 7-12 тепла. Прогнозируются локальные ливневые дожди. Количество осадков - около нормы, местами - больше нормы.

    В августе средняя температура воздуха за месяц ожидается в пределах 16-19 тепла. Вероятна частая смена атмосферных процессов. Вынос теплых воздушных масс из районов Средиземного моря и Ирана будет провоцировать жаркую и сухую погоду на большей части области. Днем столбик термометра будет подниматься до 25-30 тепла. Во второй половине месяца с поступлением арктического воздуха установится прохладная погода. Ночью ожидается 3-10, днем – 12-17 тепла. Осадки по области распределятся неравномерно, в пределах нормы.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Казгидромет Погода
    Новости по теме
    Новости по теме
    Дожди с грозами ожидаются 23 – 25 мая в Казахстане
    Какими будут метеоусловия в городах страны
    Неустойчивая погода ожидается 22 мая в Казахстане
    Гроза и град обрушились на Алматы
    Популярное
    1 Регистрировать велосипеды начали в Астане
    2 Возможности переработки дикорастущей конопли Шуской долины обсудили в Жамбылской области
    3 Прокурор отменил решение акимата об изъятии земельного участка у предпринимателя в Кокшетау
    4 Елена Рыбакина выступила с заявлением о «Ролан Гарросе»
    5 Почти 50% образовательных грантов из бюджета Жамбылской области выделяется на химические специальности
    Новости партнеров