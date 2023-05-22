Жара и проливные дожди ожидаются летом в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Нынешнее лето в Северо-Казахстанской области, по прогнозам синоптиков, ожидается в пределах климатической нормы, но с перепадами температур, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Согласно консультативному прогнозу филиала РГП «Казгидромет», с прохождением фронтальных разделов и поступлением порций холода из районов северных морей ожидается колебание температуры воздуха днем от плюс 30-37 градусов до 10-20 тепла. Жаркие дни будут сменяться прохладными с проливными дождями, грозами и шквалистым ветром.

В июне на большей части области с преобладающим влиянием высокого давления ожидается температурный фон воздуха около климатической нормы - 18-19,5 тепла. В отдельные дни прогнозируется кратковременное понижение температуры воздуха ночью до 3-8, днем - до 16-18 градусов. С выносом теплых воздушных масс вслед за похолоданием температура днем повысится до 25-35 тепла. Ожидаются преимущественно кратковременные дожди с грозами, порывистый ветер до 15-20 метров в секунду, пыльные бури. Количество осадков за месяц - около нормы.

В июле средняя температура воздуха по области составит 18-21 тепла. Наряду с жаркой погодой - до 37 градусов – синоптики не исключают похолодания, связанного с прохождением холодных фронтов. В этот период температура воздуха в ночные часы будет опускаться до 7-12 тепла. Прогнозируются локальные ливневые дожди. Количество осадков - около нормы, местами - больше нормы.

В августе средняя температура воздуха за месяц ожидается в пределах 16-19 тепла. Вероятна частая смена атмосферных процессов. Вынос теплых воздушных масс из районов Средиземного моря и Ирана будет провоцировать жаркую и сухую погоду на большей части области. Днем столбик термометра будет подниматься до 25-30 тепла. Во второй половине месяца с поступлением арктического воздуха установится прохладная погода. Ночью ожидается 3-10, днем – 12-17 тепла. Осадки по области распределятся неравномерно, в пределах нормы.



