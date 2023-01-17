Жанкош Тураров вошел в элитный мировой рейтинг боксеров-чемпионов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Журналист Boxingnews24.com Кен Хисснер составил список из сорока непобежденных боксеров-чемпионов во всех весовых категориях, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

В список вошел казахстанский боец Жанкош Тураров (22-0, 15 КО), который владеет титулом чемпиона IBO Inter-Continental в первом полусреднем дивизионе. В данный список не был включен чемпион мира в среднем весе по версии WBO Жанибек Алимханулы (13-0, 8 КО).

Также в список попали такие известные чемпионы, как Тайсон Фьюри (Великобритания), Александр Усик (Украина), Дмитрий Бивол (Россия), Джермалл Чарло (США), Наоя Иноуэ (Япония).

Действующим чемпионом мира из Казахстана также является Геннадий Головкин (42-2-1, 37 КО), обладающий поясами WBA Super, IBF и IBO в среднем весе.

Ранее сообщалось, что Геннадий Головкин и Жанибек Алимханулы вошли в ТОП-50 лучших боксеров планеты.





Фото: www.instagram.com/zhankoshturarov



