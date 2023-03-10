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    Жанибек Алимханулы выбрал соперника после отказа GGG от титула чемпиона мира

    10 Марта 2023, 13:29

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер среднего веса Жанибек Алимханулы прокомментировал отказ своего легендарного соотечественника Геннадия Головкина от титулов чемпиона мира по версиям WBA Super и IBF в этом же дивизионе, передает МИА «Казинформ».

    «Все знают, что я не мог драться с Головкиным, потому что он мой старший брат. Теперь он освободил все пояса. Теперь я могу собрать все титулы среднего веса», - заявил Жанибек Алимханулы на своей странице в сети Twitter.

    Он также выразил надежду на то, что будущие обладатели титулов по версиям WBA и IBF будут готовы провести с ним объединительные поединки.

    «Я хочу сказать всем будущим чемпионам (WBA, IBF): «Давайте драться», - написал он.

    Позже Жанибек Алимханулы заявил о желании провести объединительный бой с обладателем пояса WBA кубинцем Эрисланди Ларой.

    Эрисланди Лара был сегодня объявлен единственным чемпионом мира WBA в дивизионе после того, как Геннадий Головкин (42-2-1, 37 КО) отказался от «суперчемпионского» титула, который должен был защищать в поединке с Эрисланди. После этого Жанибек Алимханулы сразу же предложил провести унификацию.

    «Вы все знаете, что моя цель — собрать все титулы в 160 фунтах. Думаю, это время пришло. Давайте сделаем бой Жанибек — Лара», - написал он в Twitter.

    Напомним, что Жанибек Алимханулы уже владеет основным поясом чемпиона мира по версии WBO.

    Ранее сообщалось, что Геннадий Головкин официально отказался от титула чемпиона мира по версии WBA. В прошлом месяце Геннадий Головкин также отказался от титула чемпиона мира по версии IBF. Таким образом, GGG больше не владеет ни одним из основных чемпионских поясов — у него остался лишь второстепенный по значимости титул от IBO.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Спорт Головкин Бокс Боевые искусства Жанибек Алимханулы
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