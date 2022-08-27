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    Жанибек Алимханулы стал полноправным чемпионом мира WBO в среднем весе

    27 Августа 2022 08:44

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Всемирная боксерская организация (WBO) выпустила официальное постановление, в котором объявила казахстанского боксера Жанибека Алимханулы полноправным чемпионом мира WBO в среднем весе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

    Прежний обладатель титула Деметриус Андраде отказался от защиты титула против Жанибека Алимханулы. Вместо этого американец решил перейти во второй средний вес и сразиться за «временный» пояс WBO с британцем Заком Паркером. Организация уже санкционировала такой бой и дала сторонам время на переговоры.

    Таким образом, по правилам WBO «временный» чемпион в лице Жанибека Алимханулы повышен до статуса полноправного чемпиона мира WBO в среднем весе.


    Фото: sports.kz


    Спорт Бокс Боевые искусства Жанибек Алимханулы
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