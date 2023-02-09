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    Жанибек Алимханулы сделал заявление, узнав о вакантном титуле IBF в среднем весе

    9 Февраля 2023, 02:39

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Обладатель пояса чемпиона мира в среднем весе по версии WBO Жанибек Алимханулы выразил реакцию на информацию об отказе Геннадия Головкина от титула IBF, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Спорт Шредингера.

    Бразильский журналист Уилсон Балдини-младший написал в Twitter, что Геннадий Головкин отказался от титула IBF в среднем весе.

    Жанибек Алимханулы сделал заявление после новости о том, что Геннадий Головкин отказался от титула IBF в среднем весе.

    «Говорят, один титул в среднем весе стал вакантным. Мне он необходим. Скоро я соберу все титулы, Иншалла!» - написал он в Twitter.

    Головкин продолжает владеть поясами чемпиона мира по версиям IBO и WBA Super.

    Ранее сообщалось, что стали известны официальное решение по титулу Головкина и следующий соперник GGG.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Спорт Головкин Бокс Жанибек Алимханулы
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