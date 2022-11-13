Жанибек Алимханулы «разбил» Бентли

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Казахстанский боксер Жанибек Алимханулы защитил пояс WBO в среднем весе, победив британца Дензела Бентли, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Первый раунд прошел под знаком полного доминирования казахстанского боксера. Алимханулы сразу занял центр ринга и принялся зажимать британца у канатов, который весь раунд передвигался только вдоль них – другой возможности ему не давали. Алимханулы активно прощупывал соперника правым джебом и молниеносно выбрасывал свою сильную левую, как только Бентли опускал руку.

Во втором раунде британец постарался изменить ситуацию и пошел вперед. Однако вскоре был вынужден поменять решение и под активным прессингом казахстанца Бентли вновь ушел в глухую оборону.

В такой же оборонительной манере, которую сложно пока назвать даже контратакующей, Бентли провел и третий раунд. Жанибек откровенно «выцеливал» соперника, прессингуя и стараясь поймать того под мощный удар левой.

В четвертом раунде британец все-таки активизировался и начал стараться отвечать ударом на удар. Получалось пока не так, чтобы очень. Алимханулы заметно быстрее своего соперника, успевает и наносить удары и вовремя уклоняться.

В пятом Бентли пошел вперед, но только рассек воздух несколькими серийными ударами. Тем не менее несколько раз попасть по казахстанцу ему удалось. Британец явно осмелел и постарался активностью забрать этот раунд себе. Однако, акцентированных ударов будто бы больше все равно было у Жанибека.

В шестом раунде складывалось впечатление, что Алимханулы немного сбавил обороты. Возможно, бережет силы. Однако, сказать, что Бентли воспользовался этим тоже сложно. Идти в слишком активную атаку британец явно не рискует, боясь нарваться на нокаутирующий удар.

Седьмой раунд боксеры начали с активного клинча, рефери вынужден был их развести по углам. Ближе к концу раунда Жанибек все-таки подловил соперника и нанес мощный контр-удар прямо в челюсть. Бентли явно прочувствовал этот удар.

В восьмом раунде британец стал значительно сильнее вкладываться в удары. С чего бы это? Надеется на нокаут? Между тем, пропускает он по-прежнему много. Жанибек, несмотря на то, что активно передвигается на ногах и прессингует, придерживается контратакующего стиля – старается наносить удар именно в момент удара британца, когда тот вынужденно раскрывается.

В девятом раунде Алимханулы решил напомнить Дензелу, кто хозяин ринга и сотряс голову того несколькими точными попаданиями. Британец ответил серией по корпусу: достать голову Жанибека и при этом не подставить свою ему пока явно сложно. Тем не менее, Бентли удалось несколько неприятных попаданий в самой концовке раунда.

В начале десятого раунда Жанибек пропустил неприятный джеб в голову. Казахстанец собрался и вновь активно начал практиковать свой джеб, который мешает британцу начинать свои атаки. После клинча Бентли вновь постарался забрать преимущество и ему удалось несколько серийных атак. Неудивительно, если этот раунд отдадут Бентли.

Активно идет Жанибек вперед в одиннадцатом раунде, но что-то многовато пропускает. Явно устали боксеры. Примерно за минуту до конца раунда Алимханулы удалось провести две отличные двойки и сотрясти голову Бентли мощными ударами. Тот выдержал и ответил своими.

В последнем раунде Жанибек полетел в активную атаку, обрушив на британца град серийных атак. Бентли выглядит потрясенным и вновь уходит в оборону. В концовке Алимханулы дал немного промахаться Бентли, который пошел в отчаянную атаку, а потом еще несколько раз попал в голову соперника. В эндшпиле боя соперники пошли уже в откровенную рубку, не обращая внимания на пропущенные удары и нанося свои.

В итоге судьи присудили победу казахстанцу.

Таким образом, сегодня состоялась первая защита титула Жанибека Алимханулы пояса WBO в среднем весе.





Фото: sports.kz



