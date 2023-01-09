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    Жанибек Алимханулы приблизился к Геннадию Головкину в рейтинге The Ring

    9 Января 2023, 14:54

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Сайт популярного журнала The Ring представил обновленную версию рейтинга среднего веса, куда включены сразу два боксера из Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Чемпион мира WBA Super, IBF и IBO Геннадий Головкин сохранил первую строчку, а обладатель пояса WBO Жанибек Алимханулы поднялся с пятой позиции на четвертую. Бывший третьим Деметриус Андраде был исключен из рейтинга в связи с переходом во второй средний дивизион.

    Полностью топ-10 средневесов по версии The Ring выглядит так:

    1 (1). Геннадий Головкин (Казахстан);

    2 (2). Джермалл Чарло (США);

    3 (4). Хайме Мунгия (Мексика);

    4 (5). Жанибек Алимханулы (Казахстан);

    5 (6). Крис Юбэнк-младший (Великобритания);

    6 (7). Карлос Адамес (Доминиканская Республика);

    7 (8). Риота Мурата (Япония);

    8 (9). Сергей Деревянченко (Украина);

    9 (10). Эрисланди Лара (Куба);

    10 (-). Феликс Кэш (Великобритания).

    Фото: instagram.com/janibek_alimkhanuly
    Спорт Головкин Бокс Жанибек Алимханулы
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