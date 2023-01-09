Жанибек Алимханулы приблизился к Геннадию Головкину в рейтинге The Ring

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Сайт популярного журнала The Ring представил обновленную версию рейтинга среднего веса, куда включены сразу два боксера из Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Чемпион мира WBA Super, IBF и IBO Геннадий Головкин сохранил первую строчку, а обладатель пояса WBO Жанибек Алимханулы поднялся с пятой позиции на четвертую. Бывший третьим Деметриус Андраде был исключен из рейтинга в связи с переходом во второй средний дивизион.

Полностью топ-10 средневесов по версии The Ring выглядит так:

1 (1). Геннадий Головкин (Казахстан);

2 (2). Джермалл Чарло (США);

3 (4). Хайме Мунгия (Мексика);

4 (5). Жанибек Алимханулы (Казахстан);

5 (6). Крис Юбэнк-младший (Великобритания);

6 (7). Карлос Адамес (Доминиканская Республика);

7 (8). Риота Мурата (Япония);

8 (9). Сергей Деревянченко (Украина);

9 (10). Эрисланди Лара (Куба);

10 (-). Феликс Кэш (Великобритания).

Фото: instagram.com/janibek_alimkhanuly

