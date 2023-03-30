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    Жанибек Алимханулы официально объявил следующего соперника и дату боя

    30 Марта 2023, 08:33

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Непобежденный казахстанский чемпион мира в средней весовой категории по версии Всемирной боксерской организации (WBO) Жанибек Алимханулы объявил о своем следующем поединке на профессиональном ринге, передает МИА «Казинформ».

    «Официально! Второй раз защитим чемпионский титул и возвысим честь Казахстана! Аминь!», — сообщил Алимханулы на своей странице в Instagram, где он разместил афишу предстоящего поединка.

    Соперником Жанибека станет канадский боксер Стивен Батлер (32-3-1, 26 KO). Запланированный на двенадцать раундов бой пройдет 13 мая на Stockton Arena в Стоктоне (штат Калифорния, США).

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Спорт Бокс Жанибек Алимханулы
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