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    Жанат Жахметова освобождена от должности вице-министра энергетики

    1 Марта 2023, 10:20

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Постановлением Правительства РК Жахметова Жанат Зарубековна освобождена от должности вице-министра энергетики РК согласно поданному заявлению. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу главы Кабмина.

    Ж. Жахметова родилась в 1986 году в Карагандинской области. Окончила Казахский национальный университет им. аль-Фараби, Абердинский университет.

    Трудовую деятельность начала в 2009 году специалистом испытательной лаборатории ЖФ АО «Национальный центр экспертизы и сертификации». В разные годы работала в структурных подразделениях центральных государственных органов, курирующих формирование государственной политики в сфере информатизации.

    С 2014 по 2016 годы занимала должность руководителя управления формирования государственной политики в сфере информатизации Комитета связи, информатизации и информации Министерства по инвестициям и развитию РК.

    С июня 2016 по июль 2017 — заместитель директора департамента информатизации Министерства информации и коммуникаций РК.

    С июля 2017 года по 2020 год работала заместителем председателя правления АО «Национальный инфокоммуникационный холдинг «Зерде».

    В феврале 2020 года была назначена на должность вице-министра энергетики Республики Казахстан.

    Автор:

    Ринат Дусумов

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