Жанат Тусупбеков стал президентом Федерации тяжелой атлетики РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сегодня в Астане состоялась выборная конференция Федерации тяжелой атлетики РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу федерации.

Изначально на пост президента федерации были заявлены две кандидатуры – Илья Ильин и Гаджи Гаджиев. Однако по инициативе кандидатов и при поддержке членов ФТА РК возглавить федерацию было предложено Тусупбекову Жанату Рашидовичу.

Члены федерации, 26 человек, единогласно поддержали кандидатуру Жаната Тусупбекова.

Он возглавлял ФТА РК с 2013 по 2022 года. Под его руководством наша сборная завоевала восемь олимпийских медалей (шесть - в 2016 году и две - в 2020).



