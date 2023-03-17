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    Жанат Тусупбеков стал президентом Федерации тяжелой атлетики РК

    17 Марта 2023, 18:40

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сегодня в Астане состоялась выборная конференция Федерации тяжелой атлетики РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу федерации.

    Изначально на пост президента федерации были заявлены две кандидатуры – Илья Ильин и Гаджи Гаджиев. Однако по инициативе кандидатов и при поддержке членов ФТА РК возглавить федерацию было предложено Тусупбекову Жанату Рашидовичу.

    Члены федерации, 26 человек, единогласно поддержали кандидатуру Жаната Тусупбекова.

    Он возглавлял ФТА РК с 2013 по 2022 года. Под его руководством наша сборная завоевала восемь олимпийских медалей (шесть - в 2016 году и две - в 2020).

    Автор:

    Гульмира Байзакова

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