Жанат Элиманов назначен председателем Агентства по финансовому мониторингу

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Указом Главы государства Элиманов Жанат Калдыбекович назначен Председателем Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Элиманов Жанат Калдыбековичродился 16.08.1978 в Караганде.

Образование, специальность (квалификация), лицензии:

Карагандинский государственный университет им. Е.А. Букетова (1999), специальность «Правоведение».

Трудовой стаж:

И.о. прокурора отдела по надзору за законностью судебных постановлений и исполнительного производства прокуратуры города Караганды Карагандинской области (2000);

Прокурор отдела по надзору за законностью судебных постановлений и исполнительного производства прокуратуры г. Караганды (2000);

Помощник прокурора Советского района г. Караганды (2000-2001);

Прокурор группы по надзору за законностью судебных постановлений и исполнительного производства по хозяйственным делам прокуратуры Карагандинской области (2001);

Прокурор отдела по надзору за законностью судебных постановлений по гражданским делам прокуратуры Карагандинской области (2001-2002);

Прокурор управления по надзору за законностью в деятельности государственных органов прокуратуры Карагандинской области (2002-2003);

Старший прокурор управления по надзору за законностью в деятельности государственных органов прокуратуры Карагандинской области (2003-2004);

И.о. заместителя начальника управления по надзору за законностью деятельности государственных органов прокуратуры г. Астана (2004);

Заместитель начальника управления по надзору за законностью в деятельности государственных органов прокуратуры г. Астана (2004-2007);

Старший помощник Генерального прокурора по особым поручениям (2007-2009);

Советник Министра юстиции Республики Казахстан (2009);

Заместитель председателя Комитета регистрационной службы и оказания правовой помощи Министерства юстиции Республики Казахстан (2009-2012);

Начальник Информационно-аналитического департамента Агентства Республики Казахстан по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовая полиция) (2012);

Начальник Департамента по раскрытию экономических и финансовых преступлений Агентства Республики Казахстан по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовая полиция) (2012-2014);

Директор Департамента оперативно-розыскной деятельности Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан (2014-2017);

Заместитель начальника Департамента правовой защиты - начальник Управления по надзору за законностью в сфере экономики Департамента правовой защиты Генеральной прокуратуры Республики Казахстан, Заместитель начальника Департамента по защите общественных интересов - начальник Управления по надзору за законностью в сфере экономики Департамента по защите общественных интересов (третья служба) Генеральной прокуратуры Республики Казахстан, Заместитель начальника Службы по защите общественных интересов - начальник Управления надзора за законностью в сфере экономики Службы по защите общественных интересов Генеральной прокуратуры Республики Казахстан (2017);

Заместитель начальника Службы - начальник Управления надзора за законностью в сфере экономики Службы по защите общественных интересов Генеральной прокуратуры Республики Казахстан (2017-2019);

Заместитель прокурора Карагандинской области (2019);

Заместитель председателя Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан (22.04.2019-01.2020);

Председатель Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан (01.2020-01.2021);

Председатель Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу (28.01.2021, переназначен с 28.11.2022)

Воинская служба, воинские и специальные звания, классные чины:

Высший квалификационный класс 3 категории (06.05.2022)

Фото: primeminister.kz



