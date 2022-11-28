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    Жанат Элиманов назначен председателем Агентства по финансовому мониторингу

    28 Ноября 2022, 10:28

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Указом Главы государства Элиманов Жанат Калдыбекович назначен Председателем Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Элиманов Жанат Калдыбековичродился 16.08.1978 в Караганде.

    Образование, специальность (квалификация), лицензии:

    Карагандинский государственный университет им. Е.А. Букетова (1999), специальность «Правоведение».

    Трудовой стаж:

    И.о. прокурора отдела по надзору за законностью судебных постановлений и исполнительного производства прокуратуры города Караганды Карагандинской области (2000);

    Прокурор отдела по надзору за законностью судебных постановлений и исполнительного производства прокуратуры г. Караганды (2000);

    Помощник прокурора Советского района г. Караганды (2000-2001);

    Прокурор группы по надзору за законностью судебных постановлений и исполнительного производства по хозяйственным делам прокуратуры Карагандинской области (2001);

    Прокурор отдела по надзору за законностью судебных постановлений по гражданским делам прокуратуры Карагандинской области (2001-2002);

    Прокурор управления по надзору за законностью в деятельности государственных органов прокуратуры Карагандинской области (2002-2003);

    Старший прокурор управления по надзору за законностью в деятельности государственных органов прокуратуры Карагандинской области (2003-2004);

    И.о. заместителя начальника управления по надзору за законностью деятельности государственных органов прокуратуры г. Астана (2004);

    Заместитель начальника управления по надзору за законностью в деятельности государственных органов прокуратуры г. Астана (2004-2007);

    Старший помощник Генерального прокурора по особым поручениям (2007-2009);

    Советник Министра юстиции Республики Казахстан (2009);

    Заместитель председателя Комитета регистрационной службы и оказания правовой помощи Министерства юстиции Республики Казахстан (2009-2012);

    Начальник Информационно-аналитического департамента Агентства Республики Казахстан по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовая полиция) (2012);

    Начальник Департамента по раскрытию экономических и финансовых преступлений Агентства Республики Казахстан по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовая полиция) (2012-2014);

    Директор Департамента оперативно-розыскной деятельности Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан (2014-2017);

    Заместитель начальника Департамента правовой защиты - начальник Управления по надзору за законностью в сфере экономики Департамента правовой защиты Генеральной прокуратуры Республики Казахстан, Заместитель начальника Департамента по защите общественных интересов - начальник Управления по надзору за законностью в сфере экономики Департамента по защите общественных интересов (третья служба) Генеральной прокуратуры Республики Казахстан, Заместитель начальника Службы по защите общественных интересов - начальник Управления надзора за законностью в сфере экономики Службы по защите общественных интересов Генеральной прокуратуры Республики Казахстан (2017);

    Заместитель начальника Службы - начальник Управления надзора за законностью в сфере экономики Службы по защите общественных интересов Генеральной прокуратуры Республики Казахстан (2017-2019);

    Заместитель прокурора Карагандинской области (2019);

    Заместитель председателя Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан (22.04.2019-01.2020);

    Председатель Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан (01.2020-01.2021);

    Председатель Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу (28.01.2021, переназначен с 28.11.2022)

    Воинская служба, воинские и специальные звания, классные чины:

    Высший квалификационный класс 3 категории (06.05.2022)

    Фото: primeminister.kz
    Президент Казахстана Назначения Минфин РК
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