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    Жанат Амержанов назначен руководителем управления ветеринарии СКО

    29 Марта 2023, 15:53

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области назначили нового руководителя управления ветеринарии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы акима области, должность занял 54-летний Жанат Амержанов. До настоящего времени он более 10 лет руководил ветеринарной станцией района Шал акына.

    Ж.Амержанов уроженец области. Окончил государственный аграрный университет Северного Зауралья в Тюмени по специальности «ветеринарный врач», Современную гуманитарную академию по специальности «юрист».

    Трудовой путь начал в 1988-м году с должности главного ветеринарного врача в совхозе Ольгинский.

    С 1998-го по 2012-й годы занимал должности заместителя акима, акима сельского округа в Тимирязевском и районе Шал акына.

    В сфере ветеринарии работает свыше 20 лет. Ветстанцию в районе Шал акына возглавлял со дня ее открытия.

    Прежнего руководителя управления ветеринарии в сентябре прошлого года назначили акимом Тайыншинского района.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Акимат Назначения Сельское хозяйство
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