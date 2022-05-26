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    Жамбылский проект повышения доходов населения планируют запустить в других регионах

    26 Мая 2022, 12:34

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Объем ежегодных налоговых поступлений от сельских населенных пунктов Жамбылской области достиг 125 млн тенге. Об этом сообщил заместитель Премьер-Министра Ералы Тугжанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как проинформировал Ералы Тугжанов, до 2025 года планируется создать более 450 тыс. рабочих мест, также будет осуществляться проект «Ауыл аманаты», в рамках которого намерены развивать агропромышленный комплекс.

    «Ведется работа по распространению в другие регионы пилотного проекта по развитию семейного хозяйства, эффективно реализованного в Жамбылской области. Пилотный проект реализован в 11 сельских округах с 2019 года. В результате доходы 2,5 тыс. семей, принявших участие в проекте, выросли в четыре раза. Количество получателей адресной социальной помощи в селах уменьшилось на 65 %, количество предпринимателей увеличилось с 966 до 3 тыс. 248, то есть каждая третья семья занимается предпринимательством», - сказал Ералы Тугжанов на пленарном заседании Сената.

    По информации вице-премьера, объем ежегодных налоговых поступлений от 11 сел достиг 125 млн тенге.

    Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил принять программу по повышению доходов населения 11 января текущего года.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Правительство РК Жамбылская область Сенат Регионы Казахстана Общество
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