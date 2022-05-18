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      Жамбылская область

    Жамбылским чиновникам показали условия содержания осужденных коррупционеров

    18 Мая 2022, 02:44

    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Сотрудники управления сельского хозяйства Жамбылской области и инспекции транспортного контроля посетили исправительное учреждение ЖД-158/4. Мероприятие организовали сотрудники департамента Агентства РК по противодействию коррупции по Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в ведомстве, акция призвана пробудить нравственные принципы у госслужащих, став профилактикой коррупционных нарушений.

    Сотрудники исправительного учреждения показали, в каких условиях содержатся заключенные под стражей, «гости» посетили камеры, места для сна, приема пищи, для прогулок, спортзал, столярный цех.

    «Мы уверены, что такие встречи очень действенны и помогут предотвратить взяточничество. Все, кто находится у нас, в том числе и за коррупционные преступления, находятся в одинаковых условиях. Не предусмотрено никаких привилегий», - сообщил начальник учреждения Бакытжан Шарипбеков.

    Посетителям привели в пример несколько фактов коррупции, за которые сейчас в колонии отбывают свое наказание должностные лица из разных регионов страны. Один из них хотел «продать кресло» своего заместителя за крупную сумму денег, другой был пойман на хищениях из государственного бюджета.

    Автор:

    Галина Скрипник

    Жамбылская область Коррупция Пенитенциарная система
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