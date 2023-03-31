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      Жамбылская область

    Жамбылцев предупредили о взрывных работах по утилизации боеприпасов

    31 Марта 2023, 00:29

    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – В Жамбылской области продолжат работы по уничтожению фрагментов боеприпасов на территории воинской части недалеко от Тараза, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «С 3 апреля в Байзакском районе Жамбылской области начинается повторная очистка от фрагментов боеприпасов на территории воинской части и прилегающих к ней участков. К проведению данных работ приступят сводные отряды ликвидации последствий из состава военнослужащих инженерно-саперных подразделений регионального командования «Юг», - сообщил командир войсковой части 28349 подполковник Еркин Абсадыков.

    Как сообщалось ранее, в августе 2021 года в воинской части близ села Кайнар в Байзакском районе Жамбылской области, произошло возгорание возле одного из складов, затем последовала серия взрывов. Число погибших при взрыве достигло 17 человек. Среди них сотрудники департамента по чрезвычайным ситуациям, прокуратуры и военнослужащие.

    По словам спикера, основная работа по ликвидации последствий происшествий на складах боеприпасов была выполнена в 2022 году, с марта по ноябрь. В ходе ежедневных контролируемых подрывов были полностью уничтожены все обнаруженные и собранные фрагменты боеприпасов.

    «В этом году в ходе предстоящей работы по повторной очистке также запланированы контролируемые подрывы собранных фрагментов, но с меньшей частотой. Подрывы будут проводиться в среднем один раз в неделю по мере обнаружения и скопления фрагментов боеприпасов. Просим жителей Тараза и населенных пунктов Байзакского района не беспокоиться и не переживать. Мощность одного подрыва будет в три раза меньше, чем в прошлом году, так как основная часть боеприпасов уничтожена», - пояснил подполковник Еркин Абсадыков..

    Спикер подчеркнул, что специально выделенная для проведения подрывов и уничтожения взрывоопасных предметов площадка находится на достаточном удалении от населенных пунктов и воинской части. Работы по повторной очистке местности от фрагментов боеприпасов в Байзакском районе Жамбылской области продлятся до конца ноября.

    В 2022 году силами сводного отряда ликвидации последствий происшествий очищено 73 объекта хранения, уничтожено около 40 тысяч взрывателей к взрывоопасным предметам и свыше 70 тысяч фрагментов взрывоопасных предметов. При проведении взрывных работ для обеспечения безопасности район подрывной площадки был оцеплен сотрудниками военной полиции совместно с РОП Байзакского района.

    Автор:

    Галина Скрипник

    Жамбылская область Армия Взрывы в Жамбылской области
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