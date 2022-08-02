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    • Жалобы не поступали – Минобороны о поборах в армии

    2 Августа 2022 13:02

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Министерстве обороны РК не подтвердили информацию о поборах, установленных в воинских частях. По словам главы управления департамента воспитательной и идеологической работы Минобороны РК Бауыржана Аринова, перед выездом в воинские части с членами комиссии проводится беседа, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Прокомментируйте, пожалуйста, информацию о поборах, которая установлена в частях. Причем сообщения об этом поступают из разных частей, приезжает комиссия, собирают у офицеров. Поступают ли такие жалобы?» - спросил представитель СМИ на брифинге в СЦК.

    Глава управления департамента воспитательной и идеологической работы Минобороны РК Бауыржан Аринов ответил, что перед тем, как комиссия выезжает в воинские части, с ними проводится беседа, инструктаж.

    «Напоминаем о статьях Уголовного кодекса РК, чтобы проверяющий воинские части офицер или военнослужащий не совершал правонарушения. В адрес Министерства обороны РК по таким фактам жалобы не поступали. Чтобы не допустить такого, у нас проводится ряд профилактических мероприятий, в том числе работа с психологом. Проводится анкетирование военнослужащих по всем вопросам касательно воинской службы. Если выявляются какие-то проблемные вопросы, командование части оказывает усилия, чтобы в последующем эти вопросы уже не возникали», - сообщил Бауыржан Аринов на площадке Службы центральных коммуникаций РК в ходе пресс-конференции о развитии и совершенствовании цифровизации в армии.


    Автор:

    Арайлым Мұрат

    #Армия
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