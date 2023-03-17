Жалоб касательно выборов не поступало - Уполномоченный по правам человека в РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Жалоб по подготовке и организации внеочередных выборов депутатов в Национальный центр по правам человека не поступало. Об этом сообщил Уполномоченный по правам человека в РК Артур Ластаев, передает корреспондент МИА «Казтиформ».

«Жалобы в наш офис не поступали. Тем не менее, мы внимательно отслеживаем, были определенные вопросы, связанные с действиями госорганов. Кандидаты имели возможность обжаловать действие или бездействие государства в судебных органах. Насколько мы понимаем, была обеспечена справедливость», - сказал Артур Ластаев в интервью журналистам.

Спикер добавил, что это нормальное явление, когда люди обращаются в суды и находят там защиту своих прав.

«Это мы тоже приветствуем. К нам пока не поступало жалоб», - отметил Артур Ластаев.

Ранее сообщалось, что Миссия наблюдателей СНГ не выявила нарушений в проведении агитационной кампании в РК.

Внеочередные выборы депутатов Мажилиса и маслихатов состоятся 19 марта.



