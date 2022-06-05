Жалоб и нарушений на референдуме РК в Кыргызстане не зафиксировано

БИШКЕК. КАЗИНФОРМ – О ходе проведения референдума Республики Казахстан в Кыргызстане рассказала международный наблюдатель от Межпарламентской Ассамблеи СНГ, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

«Процесс голосования в референдуме Республики Казахстан в Кыргызстане проходит на высоком организационном уровне в соответствии с Конституцией и Конституционным законом РК. Голосование идет прозрачно и достоверно, жалоб и нарушений не зафиксировано. Для международных наблюдателей были созданы необходимые условия для осуществления мониторинга», - отметила международный наблюдатель Эвелина Чыныбекова.

«Одной из основных задач МПА СНГ является наблюдение за выборами. Международные наблюдатели и эксперты анализируют избирательное законодательство и проводят долгосрочный и краткосрочный мониторинг. В ходе краткосрочного мониторинга, в день голосования, присутствуют на всех этапах его проведения – от открытия участка, до подсчета голосов участковыми избирательными комиссиями. Выводы группы международных наблюдателей от МПА СНГ по результатам мониторинга, отражаются в итоговом заключении», - добавила Э. Чыныбекова.