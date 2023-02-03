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    Зернодробильный аппарат подарил Президент сельскому жителю в Жамбылской области

    3 Февраля 2023, 19:15

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Глава государства в селе Костобе посетил дом одного из местных жителей и осмотрел его личное подсобное хозяйство, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Саламат Рахманбердиев в 2020 году в рамках проекта «Ауыл аманаты» получил кредит на 3,6 млн в тенге со ставкой 2,5%. На эти средства он приобрел шесть голов крупного рогатого скота, три лошади, 10 овец.

    Предприниматель занимается откормом скота. На вырученные деньги он приумножил поголовье и купил грузовую машину. Саламат не только кормит свою семью, но и обеспечил работой двух жителей села.

    Сельчанин рассказал Касым-Жомарту Токаеву о своих планах открыть торговую точку по продаже кормов и получить кредит на 10 млн тенге по льготной ставке для увеличения поголовья скота.

    Глава государства пожелал Саламату Рахманбердиеву успехов и подарил зернодробильный аппарат.



    Фото, видео: akorda.kz

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Президент Казахстана Жамбылская область Сельское хозяйство Видео
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