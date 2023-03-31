Землю в Алматы и миллиарды тенге конфискуют у Кайрата Боранбаева

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Сегодня в Сарыаркинском суде №2 города Астаны огласили приговор по делу предпринимателя Кайрата Боранбаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Кайрату Боранбаеву назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе, судьи, органах местного самоуправления, Национальном банке РК, его ведомствах, уполномоченном органе по регулированию, контролю надзору финансового рынка и финансовых организациях, государственных организациях субъектах квазигоссектора.

Приговором суда решено конфисковать следующее имущество Кайрата Боранбаева в доход государства:

• помещение и земельный участок, находящиеся в Алматы по улице Аль-фараби;

• денежные средства, размещенные на счету в АО «Народный банк Казахстана» в сумме 1 млрд 270 млн 190 тысяч тенге;

• денежные средства, размещенные на двух счетах в АО «Народный банк Казахстана» в сумме 2 млрд 847 млн 877 тысяч 603 тенге тенге.

«Арест на оставшуюся сумму на указанном счете сохранить», - зачитала приговор судья Назгуль Бапакова.



