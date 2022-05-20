Землю для дома с горнолыжной трассой отсудил акимат Нур-Султана у архитектора

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – По решению специализированного межрайонного экономического суда Нур-Султана, земля, предназначенная для строительства жилого комплекса с горнолыжной трассой, подлежит изъятию. Сейчас дело рассматривается в Верховном суде, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Заявление о том, что акимат отбирает землю, сделал архитектор Шохан Матайбеков в своем письме Президенту РК Касым-Жомарту Токаеву. О его проекте стало широко известно в 2015 году. Его оценили не только в Казахстане. Проект вошел в шорт-лист Всемирного архитектурного фестиваля в Лондоне в 2015 году. О нем писали в таких СМИ, как Financial Times, CNN, The Guardian, Forbes.

Как говорит Шохан Матайбеков, для реализации проекта он привлек заказчика, который стал собственником земли. Выполненный эскизный проект был согласован со столичным Управлением архитектуры, градостроительства и земельных отношений, в 2018 году проектно-сметная документация сдана на госэкспертизу.

«Но, к моему удивлению, началась настоящая бюрократическая волокита со стороны акимата. По замечаниям госэкспертизы, необходимо было разрешение акимата на прилегающий участок земли под благоустройство. Участок, после благоустройства за счет застройщика вернулся бы городу, но акимат, согласовав эскизный проект на стадии экспертизы, не дал разрешение на использование участка под благоустройство выполненного по согласованному им же эскизному проекту. Из-за этого застопорилось прохождение экспертизы», - пояснил архитектор.

По его словам, в 2020 году и вовсе был изменен план детальной планировки, где появилась линия для пробивки дороги по данному земельному участку. Это изменение, как заверил автор «Дома слалом», могло бы быть добавлено в проект по просьбе.

«Таким образом, протянув время, акимат подал в суд на изъятие участка за неосвоение и выиграл первую и вторую инстанцию. Сейчас дело рассматривается в Верховном суде», - добавил архитектор.

С официальным запросом, почему изымается земля, агентство МИА «Казинформ» обратилось в акимат, далее обращение перенаправили в Министерство сельского хозяйства РК.

Как сообщили в столичном акимате, иск в суд подало Управление контроля и качества городской среды города в отношении ТОО «Астана Ғимараты». Иск основывался на статье 92 Земельного кодекса РК. Согласно статье, если земельный участок, предназначенный для строительства, не используется по назначению в течение трех лет со дня принятия решения о его предоставлении, то такой земельный участок подлежит принудительному изъятию.

Иск удовлетворен в июне прошлого года, в ноябре исполнительный лист направили в Департамент юстиции.

По информации Министерства сельского хозяйства РК, общая площадь застройки вместе с земельным участком ТОО «Астана Ғимараты» составляет 1,5 га. По проекту детальной планировки на земельном участке предусматривается многофункциональный жилой комплекс со встроенными помещениями, паркингом и бизнес-центром (4-17 этажей).

«На данный момент земельный участок за долги по проектным работам переоформлен на мое имя. То есть собственником земли и проекта являюсь я. На мое обращение в акимат я опять получил отказ, мотивированный тем, что размещение объекта не соответствует проекту детальной планировки и там акимат проводит ярмарки. Я за свой более чем 40-летний опыт в архитектурной деятельности не сталкивался с такой абсурдной бюрократической волокитой и упорным противостоянием», - возмутился Ш. Матайбеков.

Он считает, что объект с искусственно созданной горнолыжной трассой по проспекту Р. Қошқарбаева оживил бы район, обеспечил бы горожан жилой площадью и стал бы местом для круглогодичного занятия зимними видами спорта. Также объект мог бы стать точкой притяжения для туристов.