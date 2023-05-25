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    Земля содрогнулась: стены здания обрушились из-за крупного пожара в Сиднее

    25 Мая 2023, 15:27

    СИДНЕЙ. КАЗИНФОРМ - Тысячи людей сегодня наблюдали, как пламя охватило здание в центральной части Сиднея и обрушило его стены, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ABC.net.au.

    Крупный пожар вспыхнул сразу после 16:00 в четверг днем по местному времени в здании, внесенном в список исторического наследия на Рэндл-стрит. Пожар не только заставил замереть движение по улице в час пик, но и обрушил стены здания.

    Более 100 пожарных из пожарно-спасательной службы Нового Южного Уэльса были отправлены на его тушение в районе Сарри-Хиллз.

    Некоторые стены многоэтажного дома обрушились. Пожарные выражают опасения, что огонь может распространиться на соседние здания.

    Один из очевидцев сообщает, что сначала он увидел огромный столб дыма, а затем вся стена здания, объятого пожаром, просто рухнула.

    «Шум стоял невероятный. Земля содрогнулась», - поделился он.

    Другой очевидец произошедшего заявил, что жар от пожара стоял такой, что его можно было почувствовать на лице. По его словам, было слышно, как взрываются шины машин, припаркованных поблизости.

    «Пламя было размером с вот эту больницу», — заявила женщина-очевидец, указывая на соседнее здание. - Через десять минут стена просто рухнула. Было довольно дико».

    Один из пожарных получил незначительный ожог руки. Пока неизвестно, были ли другие пострадавшие или погибшие.

    Автор:

    Татьяна Кудренок

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