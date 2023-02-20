Землетрясения в Турции: более 1,2 тысячи обращений поступило в МИД от казахстанцев

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров озвучил статданные касательно обращений казахстанцев с момента землетрясений в Турции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С момента сильнейшего землетрясения в Турции в МИД РК из загранучреждений поступило более 1,2 тысяч обращений от наших граждан. В результате проведенной работы определено местоположение более чем 190 наших соотечественников, оказавшихся в зоне бедствия», - сказал на брифинге Айбек Смадияров.

Как отметил представитель МИД, учитывая разрушенную инфраструктуру, аварийное состояние либо полное разрушение жилищ, при содействии наших дипломатов организованы автобусы для перемещения наших соотечественников в безопасные места в городах Анкара и Стамбул, обеспечено питание и проживание.

«Некоторым гражданам, не имевшим средств, оказано содействие в приобретении авиабилетов до Казахстана. 78 соотечественников, оказавшихся в районах бедствия, и изъявивших желание вернуться на родину, были доставлены гуманитарными воздушными судами в города Алматы и Астана. Этими же бортами в Казахстан были доставлены 24 гражданина Кыргызстана и пять граждан Турции, являющиеся членами семей вернувшихся на родину казахстанцев», - заключил А. Смадияров.



