Землетрясение в Турции: в зону бедствия из соседних регионов едут пожарные машины и техника

АНКАРА. КАЗИНФОРМ – Число погибших в результате землетрясения в Турции увеличилось до 3 419 человек, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Число погибших в результате землетрясения в Турции увеличилось до 3 419 человек, 20 538 раненых. Разрушено 5 775 зданий. В зону бедствия из соседних регионов направляется техника и пожарные машины.





Ранее сообщалось, что число жертв землетрясения в Турции увеличилось до 3381 человека.

Посольство Казахстана в Турции принимает меры по вывозу граждан РК на Родину.

Борт казахстанского спасательного самолета приземлится в Турции ориентировочно через 5 часов 40 минут. Спасателей встретят сотрудники посольства Казахстана в Турции. Они помогут определить ход предстоящих работ.

Напомним, в районе Пазарджик юго-восточной турецкой провинции Кахраманмараш произошло землетрясение магнитудой 7,4.

Реджеп Тайип Эрдоган объявил в Турции общенациональный траур.

Погибших или пострадавших граждан Казахстана при землетрясении в Турции нет. Глава государства Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с многочисленными жертвами на юго-востоке страны.





Фото: Sertac Kayar , Reuters



