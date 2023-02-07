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    Землетрясение в Турции: в зону бедствия из соседних регионов едут пожарные машины и техника

    7 Февраля 2023, 15:33

    АНКАРА. КАЗИНФОРМ – Число погибших в результате землетрясения в Турции увеличилось до 3 419 человек, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Число погибших в результате землетрясения в Турции увеличилось до 3 419 человек, 20 538 раненых. Разрушено 5 775 зданий. В зону бедствия из соседних регионов направляется техника и пожарные машины.


    Ранее сообщалось, что число жертв землетрясения в Турции увеличилось до 3381 человека.

    Посольство Казахстана в Турции принимает меры по вывозу граждан РК на Родину.

    Борт казахстанского спасательного самолета приземлится в Турции ориентировочно через 5 часов 40 минут. Спасателей встретят сотрудники посольства Казахстана в Турции. Они помогут определить ход предстоящих работ.

    Напомним, в районе Пазарджик юго-восточной турецкой провинции Кахраманмараш произошло землетрясение магнитудой 7,4.

    Реджеп Тайип Эрдоган объявил в Турции общенациональный траур.

    Погибших или пострадавших граждан Казахстана при землетрясении в Турции нет. Глава государства Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с многочисленными жертвами на юго-востоке страны.


    Фото: Sertac Kayar , Reuters

    Автор:

    Акжигит Чукубаев

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