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    Землетрясение в Турции: спасательные работы продолжаются

    6 Февраля 2023, 11:54

    КАХРАМАНМАРАШ. АНАДОЛУ - КАЗИНФОРМ - В провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции продолжаются спасательные работы после разрушительного землетрясения магнитудой 7,4. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Анадолу.

    В администрации губернатора Кахраманмараша сформирован кризисный центр.

    Бригады спасателей, главным образом управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (AFAD), работают в административном центре Кахраманмараша и районах, где зафиксированы разрушения.

    После землетрясения в ряде районов на предприятиях и в офисах возник пожар. К местам возгорания направлены пожарные расчеты.

    Разрушения зафиксированы на трассах Кахраманмараш-Кайсери и Кахраманмараш- Газиантеп.

    Жители пытаются согреться на улицах, разжигая костры.

    Как сообщалось ранее, 76 человек погибли при землетрясении в Турции.

    В провинции в районе Пазарджык провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции в 4:17 произошло землетрясение магнитудой 7,4. После землетрясения зафиксировано 32 афтершока. Магнитуда самого сильного составила 6,6.

    В 04:26 произошло землетрясение магнитудой 6,4, эпицентр которого находился в районе Нурдагы Газиантепа.

    В 04:36 в районе Ислахие Газиантепа землетрясение магнитудой 6,5 зафиксировано на глубине 9,77 километра.


    Фото: aa.com.tr

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Происшествия Турция Землетрясение
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