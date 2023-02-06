Землетрясение в Турции: спасательные работы продолжаются

КАХРАМАНМАРАШ. АНАДОЛУ - КАЗИНФОРМ - В провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции продолжаются спасательные работы после разрушительного землетрясения магнитудой 7,4. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Анадолу.

В администрации губернатора Кахраманмараша сформирован кризисный центр.

Бригады спасателей, главным образом управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (AFAD), работают в административном центре Кахраманмараша и районах, где зафиксированы разрушения.

После землетрясения в ряде районов на предприятиях и в офисах возник пожар. К местам возгорания направлены пожарные расчеты.

Разрушения зафиксированы на трассах Кахраманмараш-Кайсери и Кахраманмараш- Газиантеп.

Жители пытаются согреться на улицах, разжигая костры.

Как сообщалось ранее, 76 человек погибли при землетрясении в Турции.

В провинции в районе Пазарджык провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции в 4:17 произошло землетрясение магнитудой 7,4. После землетрясения зафиксировано 32 афтершока. Магнитуда самого сильного составила 6,6.

В 04:26 произошло землетрясение магнитудой 6,4, эпицентр которого находился в районе Нурдагы Газиантепа.

В 04:36 в районе Ислахие Газиантепа землетрясение магнитудой 6,5 зафиксировано на глубине 9,77 километра.





Фото: aa.com.tr



