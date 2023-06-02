Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+27+29℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Мировые новости

    Землетрясение в 4,3 балла произошло рядом с Курилами и Камчаткой

    2 Июня 2023, 08:42

    ЮЖНО-САХАЛИНСК. ТАСС-КАЗИНФОРМ - Сейсмологи в пятницу в 09:15 по камчатскому времени (00:15 мск) зарегистрировали в акватории у южной оконечности полуострова Камчатка и северной группы Курильских островов (Сахалинская область) землетрясение магнитудой 4,3, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

    «Глубина - 96,3 км, магнитуда - 4,3», - говорится в Telegram-канале камчатского филиала Единой геофизической службы РАН.

    В комментариях начали появляться сообщения о том, что люди почувствовали землетрясение. Насколько сильными были подземные толчки, пока не уточняется, так как сейчас сейсмологи ведут сбор информации у жителей.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Россия Мировые новости Землетрясение
    Новости по теме
    Новости по теме
    Выкованный более 3000 лет назад меч обнаружили в Германии
    В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами
    Лесные пожары, торговые связи с ОАЭ, астанинский процесс по Сирии: что пишут мировые СМИ о Казахстане
    «Эффект Бейонсе»: Певицу обвиняют в росте инфляции в Швеции
    Популярное
    1 В Астане запускают новый пригородный маршрут
    2 Казахстан в Италии одержал разгромную победу в отборе на Евро-2024 по футболу
    3 Пять человек пострадали в ДТП в Жамбылской области
    4 Семь автобусных маршрутов изменят схему движения в Астане
    5 Гуманитарную помощь отправили из Астаны в область Абай