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    Землетрясение произошло в 713 км от Алматы на территории Таджикистана

    12 Марта 2022, 13:23

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сетью сейсмических станций ТОО «СОМЭ» МЧС РК 12 марта 2022 года в 02 час 52 мин 24 сек Алматинского времени зарегистрировано землетрясение, передает МИА «Казинформ».

    «Эпицентр землетрясения расположен в 713 км на юго-запад от города Алматы на территории Таджикистана. Энергетический класс землетрясения 11.2. Магнитуда MPV 5.4. Координаты эпицентра 37.92° с.ш. 72.14° в.д. Глубина 100 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет», - говорится в сообщении дежурного оператора ЦСО «Алматы».

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Алматы Происшествия Таджикистан Землетрясение
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