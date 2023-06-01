Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Мировые новости

    Землетрясение произошло в 443 км от Алматы на территории Кыргызстана

    1 Июня 2023, 09:53

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сеть сейсмических станций ТОО «СОМЭ» МЧС РК 1 июня в 09 часов 21 минуту 14 секунд по алматинскому времени зарегистрировала землетрясение, передает МИА «Казинформ».

    «Эпицентр землетрясения расположен в 443 км на юго-запад от г. Алматы на территории Кыргызстана. Энергетический класс землетрясения 11.2. Магнитуда MPV 4.8. Координаты эпицентра 41.73° с.ш. 71.89° в.д. Глубина 15 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет», - говорится в сообщении дежурного оператора ЦСО «Алматы».

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Центральная Азия Алматы Кыргызстан Землетрясение
    Новости по теме
    Новости по теме
    Фасад многоэтажки обрушился из-за ветра в Алматы
    Свыше 100 иностранцев нарушили миграционное законодательство РК в Алматы
    В Чуйской области Кыргызстана горит нефтебаза
    Глава государства отметил активное сотрудничество ЕС со странами Центральной Азии
    Популярное
    1 Сильные дожди идут в СКО
    2 Заморозки прогнозируют в СКО
    3 Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
    4 Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
    5 Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей