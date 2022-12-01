Землетрясение произошло в 280 км от Алматы

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Сетью сейсмических станций ТОО «СОМЭ» МЧС РК 01 декабря 2022 года в 17 часов 06 минут 55 секунд Алматинского времени зарегистрировано землетрясение, передает МИА «Казинформ».

«Эпицентр землетрясения расположен в 280 км на северо-восток от города Алматы на территории Казахстана. Энергетический класс землетрясения 7.9.

Магнитуда MPV 3.7. Координаты эпицентра 44.47° с.ш. 79.93° в.д. Глубина 10 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет», - говорится в сообщении дежурного оператора ЦСО «Алматы».

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