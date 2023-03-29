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    Землетрясение произошло на границе Кыргызстана и Таджикистана

    29 Марта 2023, 14:14

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В 682 км на юго-запад от Алматы на границе Кыргызстана и Таджикистана произошло землетрясение, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт ТОО «Сейсмологическая опытно-методическая экспедиция» АО «Национальный центр сейсмологических наблюдений и исследований».

    Землетрясение зафиксировано 29 марта в 11:22 по времени Алматы.

    Эпицентр землетрясения расположен в 682 км на юго-запад от Алматы на границе Кыргызстана и Таджикистана.
    Энергетический класс землетрясения 9.9.
    Магнитуда MPV 4.5.
    Координаты эпицентра 39.41° с.ш. 70.51° в.д.
    Глубина 5 км.
    Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Алматы Происшествия Таджикистан Кыргызстан Природа Землетрясение
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