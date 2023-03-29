Землетрясение произошло на границе Кыргызстана и Таджикистана

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В 682 км на юго-запад от Алматы на границе Кыргызстана и Таджикистана произошло землетрясение, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт ТОО «Сейсмологическая опытно-методическая экспедиция» АО «Национальный центр сейсмологических наблюдений и исследований».
Землетрясение зафиксировано 29 марта в 11:22 по времени Алматы.
Эпицентр землетрясения расположен в 682 км на юго-запад от Алматы на границе Кыргызстана и Таджикистана.
Энергетический класс землетрясения 9.9.
Магнитуда MPV 4.5.
Координаты эпицентра 39.41° с.ш. 70.51° в.д.
Глубина 5 км.
Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет