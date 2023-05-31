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    Землетрясение произошло на границе Кыргызстана и Китая

    31 Мая 2023, 14:22

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сетью сейсмических станций ТОО «СОМЭ» МЧС РК 31 мая в 13 часов 12 минут 46 секунд по алматинскому времени зарегистрировано землетрясение, передает МИА «Казинформ».

    «Эпицентр землетрясения расположен в 316 км на юг от г. Алматы на границе Кыргызстана и Китая. Энергетический класс землетрясения 10.9. Магнитуда MPV 4.9. Координаты эпицентра 40.37° с.ш. 77.14° в.д. Глубина 10 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет», - говорится в сообщении дежурного оператора ЦСО «Алматы».

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Китай Кыргызстан Мировые новости Землетрясение
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