Землетрясение произошло на границе Кыргызстана и Китая

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сетью сейсмических станций ТОО «СОМЭ» МЧС РК 31 мая в 13 часов 12 минут 46 секунд по алматинскому времени зарегистрировано землетрясение, передает МИА «Казинформ».

«Эпицентр землетрясения расположен в 316 км на юг от г. Алматы на границе Кыргызстана и Китая. Энергетический класс землетрясения 10.9. Магнитуда MPV 4.9. Координаты эпицентра 40.37° с.ш. 77.14° в.д. Глубина 10 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет», - говорится в сообщении дежурного оператора ЦСО «Алматы».



