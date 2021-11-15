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    Землетрясение магнитудой 6,4 произошло в Иране: есть пострадавшие

    15 Ноября 2021, 02:03

    ТЕГЕРАН. IRNA – КАЗИНФОРМ — Землетрясение магнитудой 6,4 зафиксировано в городе Фин в провинции Хормозган на юге Ирана. Об этом сообщил сейсмологический центр Института геофизики Тегеранского университета, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство IRNA.

    Подземные толчки были зафиксированы в 15:36 по местному времени, очаг залегал на глубине 15 километров. Эпицентр землетрясения располагался в 25 километрах от города Фин в 43 километрах к северо-западу от города Бендер-Аббас.

    Как сообщает агентство Anadolu, ранения получили 17 человек. В результате землетрясения были разрушены множество домов. Из-за стихийного бедствия многие местные жители покинули свои дома. В регионе зафиксированы перебои с подачей электричества. Президент Ирана Ибрахим Раиси поручил вице-президенту страны Мохаммеду Мухбиру отправиться в район землетрясения.

    В провинции Хормозган на юге Ирана произошло два землетрясения - магнитудой 6,4 и 6,3.

    Второе землетрясение было зафиксировано в районе Лафт города Кешм спустя минуту после первого - в 15:37 по местному времени.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Происшествия Иран Мировые новости Природа Землетрясение
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