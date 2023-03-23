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    Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в Кахраманмараше

    23 Марта 2023, 16:01

    АНКАРА. ANADOLU - КАЗИНФОРМ - Согласно информации Министерства по устранению последствий катастроф и чрезвычайных ситуаций (AFAD) при правительстве Турции, в районе Гёксун в городе Кахраманмараш произошло землетрясение магнитудой 5,3, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство Anadolu.

    Землетрясение произошло на глубине 7 километров.

    Сегодня утром в юго-восточной турецкой провинции Кахраманмараш произошло землетрясение магнитудой 4,3. Эпицентр находился в районе Оникишубат. Очаг залегал на глубине 6,94 км. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

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