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    Землетрясение магнитудой 4 балла зафиксировали в Турции

    17 Марта 2023, 21:39

    АНКАРА. АНАДОЛУ - КАЗИНФОРМ - Землетрясение магнитудой 4 балла зафиксировали в турецкой провинции Кахраманмараш. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Анадолу.

    Согласно информации Управления по борьбе со стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями (AFAD), было зарегистрировано землетрясение силой 4 балла. Эпицентром - район Гёксун провинции Кахраманмараш.

    Было установлено, что землетрясение произошло на глубине 12,39 км.

    Как сообщалось, 6 февраля в Турции с эпицентром в Кахраманмараше произошло два землетрясения магнитудой более 7 баллов. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны, а также в соседних государствах, в том числе в Сирии. Число погибших в результате разрушительного землетрясения на юго-востоке Турции превысило 49 тысяч человек.

    Специалисты утверждают, что афтершоки будут продолжаться в регионе еще на протяжении полугода. Исследователь Франк Хугербитс из Нидерландов, предсказавший мощное землетрясение в Турции, предупредил о новых возможных катастрофах в начале марта.

    По делу о рухнувших при землетрясениях в Турции жилых постройках арестованы 269 человек.

    Афтершоки продолжаются до сих пор.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Происшествия Турция Мировые новости Землетрясение в Турции
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