Землетрясение магнитудой 4 балла зафиксировали в Турции

АНКАРА. АНАДОЛУ - КАЗИНФОРМ - Землетрясение магнитудой 4 балла зафиксировали в турецкой провинции Кахраманмараш. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Анадолу.

Согласно информации Управления по борьбе со стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями (AFAD), было зарегистрировано землетрясение силой 4 балла. Эпицентром - район Гёксун провинции Кахраманмараш.

Было установлено, что землетрясение произошло на глубине 12,39 км.

Как сообщалось, 6 февраля в Турции с эпицентром в Кахраманмараше произошло два землетрясения магнитудой более 7 баллов. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны, а также в соседних государствах, в том числе в Сирии. Число погибших в результате разрушительного землетрясения на юго-востоке Турции превысило 49 тысяч человек.

Специалисты утверждают, что афтершоки будут продолжаться в регионе еще на протяжении полугода. Исследователь Франк Хугербитс из Нидерландов, предсказавший мощное землетрясение в Турции, предупредил о новых возможных катастрофах в начале марта.

По делу о рухнувших при землетрясениях в Турции жилых постройках арестованы 269 человек.

Афтершоки продолжаются до сих пор.



