Землетрясение магнитудой 4,7 произошло в турецкой провинции Кахраманмараш

АНКАРА. КАЗИНФОРМ - Землетрясение магнитудой 4,7 произошло в 03:39 в районе Гёксун провинции Кахраманмараш. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Анадолу.

Согласно информации Управления по борьбе со стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями (AFAD), было зарегистрировано землетрясение силой 4,7 балла, эпицентром которого стал район Гёксун провинции Кахраманмараш.

Было установлено, что землетрясение произошло на глубине 7,34 километра.

Как сообщалось, вчера землетрясение магнитудой 5,3 произошло в Кахраманмараше. Вчерашним утром в юго-восточной турецкой провинции Кахраманмараш также было зафиксировано землетрясение магнитудой 4,3.

Как сообщалось, 6 февраля с эпицентром в Кахраманмараше произошло два землетрясения магнитудой более семи баллов. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны, а также в соседних государствах, в том числе в Сирии.

Материальный ущерб от землетрясений составляет два триллиона турецких лир (свыше 105 миллиардов долларов). По последним данным, число погибших при землетрясениях с эпицентром в Кахраманмараше - 50 096. Пострадали 107 204 человека.



