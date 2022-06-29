Земельные участки в Кызылординской области продали на онлайн-аукционе

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК совместно с Госкорпорацией «Правительство для граждан», Министерствами сельского хозяйства, юстиции, АО «Национальные информационные технологии» и областными акиматами реализует проект по предоставлению земельных участков из государственной собственности с помощью электронных торгов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан.

22-24 июня 2022 года были успешно проданы три земельных участка в Кызылординской области. Один из них при стартовой цене в 1,5 млн тенге ушел с «электронного» молотка за более чем 2,8 млн тенге, за второй заплатили 246 тыс. тенге, третий реализован по цене 396 тыс. тенге.

На торги уже выставлены еще три земельных участка в Актобе, аукцион назначен на 8 июля.

На стадии подготовки к реализации два земельных участка в Алматинской области.

Цель проекта – автоматизировать весь спектр бизнес-процессов для клиентов и для государственных органов и ведомств. При этом субъект должен иметь возможность контролировать ход своего обращения вплоть до окончательного результата.

На торгах могут участвовать все граждане Казахстана.

Онлайн-аукцион сделает процесс покупки земли у государства прозрачным и понятным, а также снизит уровень коррупции в сфере земельных отношений. Он будет масштабирован на всю республику. Госкорпорация «Правительство для граждан» также совместно с акиматами работает над внедрением Единого государственного кадастра недвижимости (ЕГКН). ЕГКН объединил 226 разрозненных баз данных автоматизированной информационной системы государственного земельного кадастра (АИС ГЗК) и государственной базы данных «Регистр недвижимости» (ГБД РН). Доступ к информации о земельном фонде и объектах недвижимости предоставляется посредством Публичной кадастровой карты, которая работает в онлайн-режиме.

Отметим также, что Госкорпорация «Правительство для граждан» оказывает полный цикл оформления документов на земельный участок начиная от разработки землеустроительного проекта до изготовления акта на земельный участок с регистрацией права.

Всего филиалами Госкорпорации по линии земельного кадастра оказываются следующие виды услуг:

- составление земельных проектов;

- установка границ земельных участков;

- горизонтальная и высотная съемка земельных участков;

- проведение инвентаризации сельскохозяйственных земель;

- расчет базовых ставок платы за земельные участки;

- составление схем границ оценочных зон;

- проекты рекультивации нарушенных земель;

- аэрофотосъемочные работы;

- расчет доли земельного участка в объектах кондоминимума;

- предоставление копий земельно-кадастровых документов и много другое.

«Также сообщаем для удобства клиентов, сотрудники, предоставляющие услуги по земельному кадастру теперь находятся в ЦОНах, а не в отдельных зданиях, как было раньше», - говорится в публикации пресс-службы.



