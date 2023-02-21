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    Земельные участки на 185 детских садов выделили в столице Казахстана

    21 Февраля 2023, 12:11

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Для увеличения мест в детских садах по плану до 2029 года будет размещен государственный заказ на 38 740 мест в частных дошкольных организациях. Об этом на брифинге сообщил руководитель управления образования города Астаны Касымхан Сенгазыев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «На сегодняшний день функционируют 433 дошкольные организации образования, охватывающие обучением 58 129 детей в возрасте от года до шести лет. Для расширения количества дошкольных образовательных организаций акиматом города выделены земельные участки под строительство 185 детских садов», - сказал Касымхан Сенгазыев.

    Спикер также отметил, что для увеличения мест в детских садах по плану до 2029 года будет размещен государственный заказ на 38 740 мест в частных дошкольных организациях. Также на первых этажах жилых комплексов будет открыта сеть детских садов по принципу шаговой доступности.

    «На сегодняшний день в дошкольных организациях работают 5 800 педагогов. Из них 24,5 % воспитателей не имеют профильного образования. Этот показатель снизился на 6,5 % по сравнению с прошлым годом. Для решения данной проблемы педагоги проходят курсы повышения квалификации», - добавил Касымхан Сенгазыев.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Астана Образование Акимат Строительство Дети
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