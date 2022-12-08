Здание суда «заминировали» в Усть-Каменогорске

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В ходе проверки каких-либо опасных предметов в здании не нашли, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Polisia.kz.

«Сегодня в 18:05 поступило сообщение о том, что в городе Усть-Каменогорск заминировано здание городского суда №1. В ходе проверки каких-либо опасных предметов не обнаружено. Начато досудебное расследование по статье 273 Уголовного кодекса РК (Заведомо ложное сообщение об акте терроризма)», - сообщили в департаменте полиции города.

За такие правонарушения предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Ранее сообщалось, что в Астане подросток «заминировал» школу. Им оказался 13-летний ученик этой школы. Он хотел, чтобы отменили учебу.



