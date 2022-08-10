Здание автомойки арендовал карагандинец для хранения наркотиков

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – 24 кг гашиша и 200 кг марихуаны изъяли у мужчины в ходе спецоперации полицейские Караганды. Торговец наркотиками для своего «дела» арендовал помещение под автомойку, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Подразделения управления по противодействию наркобизнесу ДП Каргандинской области на постоянной основе проводят специальные мероприятия по выявлению и пресечению каналов поступления в регион партий наркотиков.

В отдел по противодействию наркопреступности УП Караганды, потупила информация, что некий горожанин причастен к хранению марихуаны. В ходе тщательно подготовленной специальной операции полицейские в одном из районов города задержали автомобиль, под управлением 37-летнего водителя. Во время осмотра салона данного транспортного средства из бардачка были изъяты четыре свертка с гашишем, а с заднего сиденья – десять свертков с веществом растительного происхождения. Согласно заключению экспертизы, изъятые вещества являются гашишем весом 275 гр. и высушенной марихуаной весом 9,8 кг.

«Установлено, что задержанный мужчина арендует помещение автомойки и шиномонтажной мастерской. В ходе обыска данных объектов обнаружено девять мешков с веществом растительного происхождения и три мешка с веществом темно-коричневого цвета. Проведена экспертиза, данные вещества являются гашишем весом 23,6 кг и высушенной марихуаной весом 190,1 кг. Общий вес изъятых наркотиков составил – гашиша 23 кг 859 гр., марихуаны – 200 кг. Возбуждено уголовное дело по части четвертой статьи 296 УК РК. Подозреваемый водворен в ИВС. Проводятся следственные мероприятия», – сообщил заместитель начальника ДП области Абиль Абильдин.

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