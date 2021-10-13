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    Заявление о климатической повестке планируют принять главы стран ЕАЭС

    13 Октября 2021, 18:40

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На заседании Высшего Евразийского экономического совета глав государств планируется принять заявление о климатической повестке Союза. Об этом заявил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Казахстан активно ведет работу по климатической повестке не только на национальном, но и на региональном уровне. В этом году Казахстан председательствует в Евразийском экономическом союзе. Завтра на заседании Высшего Евразийского экономического совета главы государств планируют принять заявление о климатической повестке Союза. Планируется подтвердить намерения развивать экономическое сотрудничество для достижения цели устойчивого развития ООН и Парижского соглашения», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

    Также по словам Главы государства, на уровне ЕАЭС планируется предпринять реальные усилия по использованию энергоэффективных подходов и технологий по внедрению возобновляемых и альтернативных источников энергии, развитию низкоуглеродного транспорта.

    «Учитывая тесные промышленные технологические экономические связи в рамках союза, безусловно, совместные действия - это залог успеха», - подчеркнул Глава государства на международной конференции «Пути достижения целей Парижского соглашения и углеродной нейтральности Казахстана», проходящей в Нур-Султане.

    Напомним, 14 октября в формате видеоконференцсвязи под председательством Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева пройдет заседание Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС).


    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Президент Казахстана Экология ЕАЭС Международная деятельность РК
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