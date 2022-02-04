Заявки на постановку в очередь на жильё теперь принимаются только через eGov.kz

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - НАО «Правительство для граждан» (ЦОН) более не принимает заявки на постановку в очередь на жилье и теперь постановка на очередь будет производиться только электронно через портал egov.kz, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт КГУ «Жилищного фонда» акимата города Нур-Султан.

Для постановки на очередь через портал egov.kz нужен только ЭЦП. Все остальные данные по доходам, адресной регистрации, принадлежности к категории база видит сама.

Также требуется постоянная прописка не менее трех лет. У того, кто подает заявку и членов его семьи не должно быть жилого имущества на праве собственности по РК на момент постановки на очередь и за последние 5 лет.

Кто может встать в очередь на жилье:

· инвалиды и участники Великой Отечественной войны;

· дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей;

· социально уязвимые слои населения;

· многодетные семьи;

· государственные служащие, работники бюджетных организаций, военнослужащие, кандидаты в космонавты, космонавты, сотрудники специальных государственных органов, лица, занимающие государственные выборные должности;

· граждане, единственное жилище которых признано аварийным в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

Кто относится к социально уязвимым слоям населения?

· лица, приравненные к инвалидам и участникам Великой Отечественной войны;

· семьи, имеющие или воспитывающие детей-инвалидов;

· лица, страдающие тяжёлыми формами некоторых хронических заболеваний:

· пенсионеры по возрасту;

· дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей

· многодетные семьи;

· неполные семьи;

· инвалиды I и II группы;

· кандасы;

· лица, лишившиеся жилища в результате экологических бедствий, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

· семьи лиц, погибших (умерших) при исполнении государственных обязанностей;

Куда нужно подать документы, чтобы встать в очередь на жильё?

Электронно через портал egov.kz с помощью ЭЦП.