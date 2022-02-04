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    Заявки на постановку в очередь на жильё теперь принимаются только через eGov.kz

    4 Февраля 2022, 10:07

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - НАО «Правительство для граждан» (ЦОН) более не принимает заявки на постановку в очередь на жилье и теперь постановка на очередь будет производиться только электронно через портал egov.kz, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт КГУ «Жилищного фонда» акимата города Нур-Султан.

    Для постановки на очередь через портал egov.kz нужен только ЭЦП. Все остальные данные по доходам, адресной регистрации, принадлежности к категории база видит сама.

    Также требуется постоянная прописка не менее трех лет. У того, кто подает заявку и членов его семьи не должно быть жилого имущества на праве собственности по РК на момент постановки на очередь и за последние 5 лет.

    Кто может встать в очередь на жилье:

    · инвалиды и участники Великой Отечественной войны;

    · дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей;

    · социально уязвимые слои населения;

    · многодетные семьи;

    · государственные служащие, работники бюджетных организаций, военнослужащие, кандидаты в космонавты, космонавты, сотрудники специальных государственных органов, лица, занимающие государственные выборные должности;

    · граждане, единственное жилище которых признано аварийным в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

    Кто относится к социально уязвимым слоям населения?

    · лица, приравненные к инвалидам и участникам Великой Отечественной войны;

    · семьи, имеющие или воспитывающие детей-инвалидов;

    · лица, страдающие тяжёлыми формами некоторых хронических заболеваний:

    · пенсионеры по возрасту;

    · дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей

    · многодетные семьи;

    · неполные семьи;

    · инвалиды I и II группы;

    · кандасы;

    · лица, лишившиеся жилища в результате экологических бедствий, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

    · семьи лиц, погибших (умерших) при исполнении государственных обязанностей;

    Куда нужно подать документы, чтобы встать в очередь на жильё?

    Электронно через портал egov.kz с помощью ЭЦП.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Астана Акимат Жилье Общество Правительство для граждан
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