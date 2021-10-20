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    Завышение закупочных цен госорганами выявили в СКО

    20 Октября 2021, 18:31

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В департаменте по противодействию коррупции Северо-Казахстанской области зарегистрировали с начала года шесть фактов незаконного вмешательства в деятельность малого и среднего бизнеса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Первый заместитель руководителя департамента Нурлан Жахин напомнил, что действует проект «Защита бизнеса и инвестиций». В этом году в регионе заключены 10 соглашений с местными и иностранными инвесторами на общую сумму инвестиций 22,9 млрд тенге.

    В качестве примера он привел ситуацию ТОО «Птицевод-СК».

    «Компания обратилась в проектный офис по вопросу оказания содействия в недопущении возврата 111 тысяч инкубационных яиц назад в Турцию. При детальном изучении вопроса установлено, что причиной стала техническая ошибка со стороны самого предпринимателя и увеличенный срок рассмотрения заявки в уполномоченном органе. Достигнуто положительное решение вопроса о продолжении использования партии яиц для разведения птицы. Другой пример - ТОО «Ертегi» отказали в субсидировании затрат на расширение зернохранилища в связи с отсутствием у него лицензии на данный вид деятельности. В результате субъекту АПК оказана государственная поддержка на развитие в размере свыше 42 млн тенге», - рассказал Н.Жахин.

    Он отметил, что продолжается сотрудничество с региональной палатой предпринимателей по недопущению фактов нецелесообразного расходования бюджета на стадии его планирования.

    «По итогам мониторинга портала «Единое окно закупок» выявлен 31 факт завышения планируемых закупочных цен, по которым приняты меры по снижению цен 26 госорганами. Общая сумма уменьшения закупочных цен составила 292,8 млн тенге», - сказал Н.Жахин.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Коррупция Регионы Общество
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