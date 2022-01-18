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    Завышающие надбавку торговые сети будут привлечены к административной ответственности – Минторговли

    18 Января 2022, 13:05

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Утвержденная методика введения пороговых и предельных цен на социально значимые продовольственные товары позволит не допустить роста цен на полках в рамках заданного коридора инфляции. Об этом заявил министр торговли и интеграции РК Бахыт Султанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «На сегодня Министерством торговли и интеграции утверждена Методика введения пороговых и предельных цен на социально значимые продовольственные товары. Новая методика позволит не допустить роста цен на полках в рамках заданного коридора инфляции. Уже утверждены пороговые цены на 1 квартал текущего года. Со стороны акиматов будут проводиться усиленный мониторинг и контроль за соблюдением размеров торговой надбавки и недопущения взимания торговыми сетями вознаграждения. К этой работе будет привлечена общественность. Торговые сети, завышающие надбавку, будут привлечены к административной ответственности», - сказал министр торговли интеграции на заседании Правительства.

    Наряду с принятыми мерами по фиксации цен на нефтепродукты и сжиженный газ, по словам Бахыта Султанова, Министерством энергетики дополнительно разработаны меры по сдерживанию цен на ГСМ, электроэнергию и их транспортировку. Также Министерством индустрии и инфраструктурного развития принимаются меры по недопущению роста цен на уголь.

    Агентством по защите и развитию конкуренции в случае наличия признаков сговоров или злоупотреблением монопольным положением субъектами бизнеса, будут незамедлительно приниматься меры антимонопольного реагирования.

    «В целом направление работы государственных органов будет нацелено на решение проблем высокой инфляции с качественным исполнением всех предусмотренных мер в Плане оперативных действий», - заверил Бахыт Султанов.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Правительство РК Экономика Цены и тарифы
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